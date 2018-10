Per l’esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici in alcune gallerie situate lungo strade statali tra le province di Caserta e di Napoli, a partire da lunedì 22 ottobre, si rendono necessarie limitazioni al traffico veicolare.

Nel dettaglio, in provincia di Napoli, per la manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’, situata tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense lungo la strada statale 145/Var, si rende necessaria la chiusura al traffico della statale, compreso il tunnel, esclusivamente tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, nelle due notti tra lunedì 22 e martedì 23 ottobre e tra martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2018.

Il traffico da/per Napoli verrà deviato lungo la strada statale 145 litoranea ‘Sorrentina’ e lungo viabilità comunale di Vico Equense.

Inoltre, in provincia di Caserta, sulla strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, per l’esecuzione di verifiche ed interventi sugli impianti tecnologici della galleria ‘Parco della Reggia’, nelle notti comprese tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre e tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre (tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo) la statale sarà interdetta al transito tra gli svincoli di Caserta Ospedale (8,500) e Caserta Ovest (10,500).

La circolazione verrà deviata lungo la viabilità comunale di Caserta, attraverso le uscite obbligatorie agli svincoli di Caserta Ospedale e di Caserta Ovest-Casagiove.

Il percorso consigliato per i mezzi pesanti con massa superiore a 75 quintali provenienti da Maddaloni è con uscita allo svincolo di Tredici-San Clemente, mentre per quelli provenienti da Santa Maria Capua Vetere è con uscita allo svincolo di Casagiove.

Tali attività di ordinaria manutenzione sono state opportunamente calendarizzate da Anas, anche in esito alla verifica straordinaria sugli impianti tecnologici del tunnel 'Parco

Tali attività di ordinaria manutenzione sono state opportunamente calendarizzate da Anas, anche in esito alla verifica straordinaria sugli impianti tecnologici del tunnel ‘Parco della Reggia’, originata da un sopralluogo del personale d’esercizio Anas ed effettuata lo scorso lunedì 15 ottobre.

Infine, sempre in provincia di Caserta e sempre in esclusivo orario notturno, sulla strada statale 7 “Via Appia”, per attività manutentive sugli impianti della galleria “San Giuseppe” – anche in questo caso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo – sarà chiuso al transito il tratto compreso tra il km 173,600 ed il km 174,800, nelle notti tra giovedì 25 e venerdì 26 ottobre e tra venerdì 26 e sabato 27 ottobre e nelle notticomprese tra lunedì 5 e giovedì 8 novembre 2018.

Durante l’interdizione al transito, la circolazione sarà deviata lungo viabilità alternativa –indicazioni in loco – all’interno del centro abitato di Cascano e successivamente sulla NSA 372 ed ex 7 “Appia”.