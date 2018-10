CAMPANIA, ANAS: AL VIA INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO IL RACCORDO AUTOSTRADALE 2 DI AVELLINO

Avviati interventi di manutenzione straordinaria su viadotti della SS517/Variante Bussentina, in provincia di Salerno

Hanno preso il via da oggi, lunedì 8 ottobre, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” gli interventi di nuova pavimentazione, nell’ambito dell’Accordo Quadro #bastabuche.

Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività – fino al 30 novembre – si rendono necessari restringimenti delle carreggiate, sia sud che nord, in tratti saltuari tra il km 8,135 ed il km 30,441, in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Le limitazioni al traffico saranno attive, esclusivamente, nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 18.00 dei giorni feriali.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Inoltre, in provincia di Salerno, sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti ‘Bussento’ e ‘Palazza’, situati sulla strada statale 517/Variante Bussentina.

Per l’esecuzione degli interventi, anche in questo caso fino al 30 novembre, è attivo il senso unico alternato tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni feriali, nel territorio comunale di Torre Orsaia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.