Calcio, Vico Equense – In casa del don Guanella diverse novità, domenica al via la juniores

Archiviata la Coppa Italia, il Vico Equense è atteso a Napoli dal match in casa dell’Oratorio Don Guanella (fischio di inizio alle 15.30 allo stadio Landieri). Spano dovrà necessariamente modificare qualcosa rispetto alle ultime uscite complici le squalifiche di Borrelli (un turno) e Porzio, fermato in maniera eccessivamente severa per tre giornate dopo l’espulsione rimediata contro il Pimonte. Rispetto al match infrasettimanale contro la Torrrese rientreranno Staiano ed il giovane Imperato (vedi foto) che si sono allenati in gruppo, da valutare le condizioni di Coppola che proverà a stringere i denti per essere tra i convocati.

I GIOVANI Intanto, domenica scatterà anche il campionato Juniores per i giovani del Vico allenati da mister Cammarota, che hanno osservato un turno di riposo alla prima giornata.

Appuntamento alle ore 11 a Massaquano per la sfida con il Sant’Agnello che aprirà dunque ufficialmente la stagione dei baby azzurro-oro che stanno lavorando alacremente agli ordini del loro tecnico (per altro già vice di Spano con la prima squadra). L’idea del club è quella di rafforzare sempre più il proprio legame con il territorio attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione dei giovani calciatori locali, che avviene anche grazie alla Scuola Calcio di Giovanni Ferraro che quest’anno parteciperà ai campionati provinciali con i gruppi 2004 e 2005 allenati da Peppe Raganati e Antonio Cuomo. Un serbatoio indispensabile per il futuro del calcio vicano.

STABIACHANNEL