Caduta di mattoni, stop Circum Porta Nolana-piazza Garibaldi

NAPOLI. A causa del distacco di mattoni di tufo da un edificio di proprietà di terzi confinante con i binari circumvesuviana nel tratto tra Porta Nolana e Piazza Garibaldi, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato necessario mettere in sicurezza la circolazione. Pertanto, al momento sono inibiti alla circolazione due linee su quattro dei binari che portano alla stazione di Piazza Garibaldi. Di conseguenza sono state programmate in modo strutturale la soppressione di alcune corse e su quelle effettuate sono previsti ritardi nell’ordine di 10-20 minuti. Oggi la tratta Pomigliano – Acerra è servita con servizio automobilistico sostitutivo, da domani saranno istituite le navette già previste tra Pomigliano ed Acerra. «Ci scusiamo con l’utenza per i disservizi causati da beni di proprietà di terzi. – si legge nella nota dell’Eav – I lavori per ripristinare quanto prima il servizio ordinario partiranno stasera. I sopraluoghi tecnici per valutare i tempi dei lavori sono in corso. Seguiranno aggiornamenti».

