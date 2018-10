Cade il Sorrento, il Gravina espugna lo stadio Italia.

Finisce 1-2 allo stadio Italia, il Gravina vince la gara con le reti nella ripresa di Agodirin e Santoro riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale di Costantino. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Guarracino, nonostante un buon avvio ed essere passati in vantaggio grazie ad un gran colpo di testa di Stefano Costantino, i costieri si sono fatti prima raggiungere con Agodirin, che è andato a segno con un bellissimo gol in sforbiciata dal centro dell’area, e poi superare in contropiede con Santoro che beffa Munao in uscita con un preciso pallonetto, e nonostante gli ultimi assalti finali, il Sorrento non è riuscito a raggiungere il pareggio ed è uscito sconfitto dal match dello stadio Italia.