Brutta sconfitta per il San Vito Positano a Palma Campania, ora siamo ultimi in classifica

Cade ancora il San Vito, sconfitta pesantissima quella subita sul campo della Palmese, proprio perchè consente alla squadra di Palma Campania di scavalcare la formazione di mister Macera che sprofonda in coda alla classifica. Una crisi dal quale il San Vito proprio non riesce a venire fuori, nonostante anche oggi la squadra costiera sia partita bene riuscendo anche ad andare in vantaggio con Canfora, al 26′ del primo tempo. Vantaggio che è durato poco però in quanto la formazione di casa è riuscita a pareggiare i conti al 32′ con Romano. A inizio secondo tempo ancora Canfora porta in vantaggio i giallorossi, ma anche qui dura pochissimo il vantaggio, con Siciliano che 2 minuti dopo ristabilisce la parità. Ma all’85 la Palmese effettua il sorpasso ancora con Romano, condannando il San Vito alla quinta sconfitta consecutiva e all’ultimo posto in classifica.