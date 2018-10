Boom di prenotazioni in costiera amalfitana e penisola sorrentina per il Ponte di Ognissanti

Quest’anno la festività di Ognissanti cade di giovedì e regala un lungo ponte che permette a tanti di concedersi qualche giorno di relax. E la Campania si conferma tra le mete preferite tra italiani e non per trascorrere qualche giornata lontani dalle abitudini quotidiane e dal lavoro. Secondo l’Osservatorio Extralberghiero Abbac la città campana preferita resta Napoli con le strutture ricettive estralberghiere che registrano il tutto esaurito con un 99% di prenotazioni dal 31 ottobre al 5 novembre. Non sono da meno Salerno, la costiera amalfitana, la penisola sorrentina e l’isola di Capri con percentuali di prenotazioni che superano il 70%. Il ponte di Ognissanti costituisce una sorta di banco di prova per quello che sarà il periodo natalizio che vedrà una nuova ondata di turismo. Quindi, l’estate è terminata ma il turismo non conosce stagione quando la meta è costituita da città che sanno regalare emozioni e bellezza in tutto il periodo dell’anno.