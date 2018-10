Bonea (Vico Equense). I cittadini: “Abbiamo la speranza che le criticità vengano trasformate in opportunità”

Bonea una località di Vico Equense bellissima ma nello stesso tempo dimenticata politicamente. Negli ultimi decenni tante le promesse fatte ma senza nessun riscontro positivo.

Ottobre 2017 dei cittadini decidono di alzare la testa chiedendo alla giunta comunale un incontro per portare alla loro attenzione le svariate problematiche esistenti. Dicembre ottennero un incontro con i consiglieri comunali per mostrare loro le reali problematiche e per chiedere un incontro con la Giunta Comunale. Dall’incontro preliminare si stabilisce, dopo vari giorni che si organizzerà un’incontro il 27 gennaio 2018.

Per l’incontro fu preparata una relazione dove il cittadino chiedeva con urgenza l’intervento mirato sulle problematiche esistenti sul territorio. Il 27 gennaio ci fu l’incontro presieduto da una parte della giunta comunale e il Sindaco, i cittadini presenti descrissero con molta attenzione tutte le problematiche.

L’incontro termino con una stretta di mano e con degli impegni presi dalla giunta comunale nei confronti dei cittadini. Sono trascorsi 9 mesi e nulla è cambiato; le segnalazioni primarie restano invariate.

Le criticità, sono ormai sotto gli occhi di tutti e conosciute, infatti il gruppo dei cittadini non solo in quell’incontro ne parlarono, ma inviarono contestualmente all’amministrazione comunale una PEC con una lista di problematiche da risolvere.