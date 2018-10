Bimbo di due anni muore all’ospedale di Sarno (Salerno) per sospetta meningite, il piccolo aveva da giorni febbre alta

30/10/2018 – Tragedia a Sarno (Salerno) dove un bambino di due anni è morto per sospetta meningite. Il piccolo aveva da giorni febbre alta al punto che i genitori era arrivati all’ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti già nella giornata di ieri. Stamane la situazione è precipitata con problemi respiratori, il bimbo è arrivato all’ospedale di Sarno, il Martiri del Villa Malta, in gravissime condizioni e ogni manovra per tentare di rianimarlo è risultata purtroppo vana.

