Ben Carson a Positano: il Ministro di Trump in visita alla Villa Romana

Positano, Costiera Amalfitana. Ben Carson, Segretario alla Casa dell’amministrazione di Donald Trump e famoso neurochirurgo, è stato avvistato a Positano settimana scorsa. Il Ministro statunitense, che nutre una grande passione per l’Italia e la Costiera amalfitana, ha visitato la famosa Villa Romana nella cuore della città verticale.

Benjamin Carson, il neurochirurgo pediatrico più famoso al mondo, ama spesso soggiornare in Costiera Amalfitana e alla vigilia della sua investitura in Segretario, ha fatto visita nel 2016 al suo amico Al Costa, famoso dentista proprietario di Villa Lilly, a Praiano. Nel 2015 invece è stato in vacanza ad Amalfi.

Medico e motivatore prestato alla politica come figura di spicco del Partito Repubblicano, il dottor Ben Carson ha addirittura ottenuto la nominations per competere nella corsa alla Casa Bianca. Il professionista modello, che incarna l’“american dream”, non rinuncia mai a viaggiare e ritorna sempre in Costiera per far visita ai tanti amici.