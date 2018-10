“I bastardi di Pizzofalcone 2”: ieri sera in onda la prima puntata della serie girata a Sorrento

E’ andata in onda nella serata di ieri, su Rai 1, la prima puntata della seconda stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone“, fiction che è stata girata in gran parte a Sorrento. La serie è ispirata al romanzo omonimo dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. La regia è stata affidata ad Alessandro D’Alatri, e diverse scene, come detto, sono state girate a Sorrento, in zona Marina Grande.

Tra gli attori principali troviamo Alessandro Gassman, la bellissima Justine Mattera (che ha anche fatto visita alla piscina del “Nuoto Club Penisola Sorrentina nell’aprile scorso) e Simona Tambasco. Un noto bar del posto era stato anche preso in affitto per girare alcune delle scene in questione.