Il Bar Romano ci svela i suoi segreti: passione e tradizione sono la chiave. La ricetta della Veneziana

Meta, Sorrento . In una societá come la nostra che mira ad apprezzare le bellezze lontane ed ignorare le tradizioni locali, sono poche le attività rimaste genuine e fedeli alla nostra terra. Il Bar Romano, storico bar di Meta nato nel , é indubbiamente tra queste. Tutti almeno una volta ci siamo fermati per una delizia al limone, una brioche calda o un immancabile vassoio di dolci della Domenica! Per i ragazzi del liceo Marone, e non solo per l’Alternanza con Positanonews, é una dolce tappa, per i metesi da caffé e cornetto caldo al mattino é un’abitudine.

I prodotti artigianali sono realizzati con latte fresco, frutta fresca e i limoni simbolo delle nostre zone presi dai contadini della Penisola.

La quotidiana passione dei pasticcieri rende anche il dolce più semplice un piccolo goloso pezzo di storia locale.

I cavalli di battaglia sono la veneziana, realizzata con il babà che profuma di foglie di limone e la delizia (di cui abbiamo gentilmente rubato le dosi per la ricetta: )

Dall’ora di pranzo non mancano nemmeno crocché, timballi e pizzette appena sfornati dal laboratorio del bar. Per non farci mancare niente, insomma!

PER LE BRIOCHES: 270 g di farina 00

50 ml di latte

mezzo cubetto di lievito fresco o mezza bustina di lievito di birra

30 g di zucchero

1 uovo

una punta di semi di vaniglia

la scorza di mezzo limone

40 g di burro fuso freddo

un pizzico di sale PER LA CREMA PASTICCERA: 1 tuorlo (conservare l’albume)

250 ml di latte fresco

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina 00

la scorza di mezzo limone

un pizzico di sale

granella di zucchero per decorare

Tempo Preparazione:

3 ore

Tempo Cottura:

20 minuti

Tempo Riposo:

2 ore

Dosi:

per 7 – 8 brioches

Difficoltà:

Impegnativa