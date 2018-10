Penisola Sorrentina. Bando Pubblico per l’accesso ai Servizi del Piano Sociale di Zona “Servizi di Assistenza domiciliare”. Ecco i comuni che hanno aderito

I Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense, hanno indetto Bando Pubblico per l’accesso ai Servizi del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Trentatrè “Servizi di Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza, Centro per la famiglia, Assistenza domiciliare per le persone anziane, Telesoccorso, Attività socialmente utili per le persone anziane, Assistenza specialistica per le persone diversamente abili, Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili, Centro diurno per le

persone diversamente abili, Misure di contrasto alla povertà”.

I cittadini interessati possono presentare domanda d’accesso all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, utilizzando, esclusivamente, la modulistica prevista.

Le domande d’accesso devono essere presentate entro, e non oltre, il giorno 13 Novembre 2018.