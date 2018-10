AUTOBUS SITA NUOVI IN COSTIERA AMALFITANA SENZA PEDANA PER I DISABILI VERGOGNA

IL 16 Ottobre io Michele Pappacoda diveramenteabile in carrozzella ero a Salerno e dovevo ritornare ad Amalfi attendo alle 17.30 autobus Sita per Amalfi all’arrivo chiedo ad un mio cognato di dire all’autista che ce un disabile l’autista dice apro centrale pensando che ci fosse la pedana per entrare con la carrozzina invece no allora mi prendono in braccio e mi salgono a bordo una volta a bordo nessun passeggero si alza per farmi sedere e mi fanno sedere dietro passando nel corridoio strettissimo del autobus facendomi anche male un piede. E UNA COSA VERGOGNOSA TRATTARE UN DIVERSAMENTE ABILE IN CARROZZELLA IN QUESTO MODO SIA DA PARTE DELL’AUTISTA SITA E SIA DA PARTE DEI PASSEGGERI VI DOVETE VERGOGNARE TUTTI.