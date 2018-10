Autisti della SITA angeli della strada. Trovato portafoglio ad Amalfi, lo aveva perso turista da Agerola che manda lettera commovente.

I FATTI

In data 22 settembre 2018 in un autobus della SITA veniva trovato un portafogli con denaro in contati e soldi stranieri per una somma molto consistente, come da verbale allegato più tutti i documenti. Il portafogli veniva custodito da me e poi trasferito in Amalfi integro fino a quando, grazie ad una ricerca dello stesso personale della SITA , venuti a conoscenza che il turista aveva formulato regalare denuncia di smarrimento presso la stazione dei carabinieri di Agerola. Presi i dovuti contatti lo sfortunato stamattina veniva a recuperare il portargli presso l’ufficio SITA di Amalfi, il quale scriveva una lettera di proprio pugno per ringraziare

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

Da Positanonews i nostri ringraziamenti ai tanti autisti di cuore in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, territorio di cui ci occupiamo da Ravello a Massa Lubrense , Sorrento e dintorni, a questi angeli della strada onesti lavoratori immersi in tante difficoltà quotidiane