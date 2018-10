Attenzione alla Truffa: duplicano le Sim del telefono e svuotano i vostri conti correnti

E’ in atto una nuova spirale di truffa, questa volta ai danni dei vostri conti correnti di vario tipo. Cosa succede? In molti se lo chiederanno. In pratica la truffa prende il nome di “sim swap” e sta colpendo, in questo momento, anche il Sud Italia e la nostra regione Campania. In parole semplici: stanno duplicando la scheda sim del telefono della vittima che istantaneamente si vede sparire la rete dal proprio smartphone, il guasto sarà soltanto temporaneo, ma a quel punto i pirati informatici agiranno allo scopo di prendersi i dati sensibili di uno dei vostri conti correnti.

Come fanno?

L’iter che seguono in realtà è molto semplice e ve lo spieghiamo rapidamente ed in modo molto semplificato: 1) individuano il malcapitato ed il suo numero di cellulare; 2) forzano a distanza il telefono tramite uno spyware o un’email infetta che introducono nel telefono; 3) elaborano un doppione del documento della vittima presentandolo al centro di assistenza per richiedere una nuova sim (alcune volte uno degli esperti dei centri di assistenza collabora proprio con gli hacker); 4) disabilitano la scheda vecchia attivando la nuova in loro possesso fregandosi, di conseguenza, tutti i dati dal telefono. 5) Richiedono un’assistenza telefonica alla banca che gli fornisce involontariamente i nuovi dati di accesso che usano per accedere e rubare somme di denaro, lo fanno a poco alla volta per non farsene accorgere.

I consigli da adottare per salvaguardarsi

Il capo della Polizia Postale, Nunzia Ciardi, consiglia vivamente di usare password complesse e diverse per ogni sito web a cui accedete e di non rilasciare dati sensibili ovunque se non strettamente necessario. Se notate rallentamenti di spessore o se, ancora peggio, il campo sparisce per mezza giornata dovete contattare immediatamente il vostro gestore ed anche la banca. Di solito, possono impiegare mediamente 2-3 ore per svuotare un conto corrente.