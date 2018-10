Attenzione alle truffe telefoniche in atto in questo periodo!!!

In questi giorni alcune persone hanno riferito alla Sede Adiconsum di Piano di Sorrento e Torre Annunziata di aver ricevuto una telefonata apparentemente da parte di un call center della società telefonica a cui gli stessi sono abbonati. L’operatrice comunicava all’abbonato che a causa di non specificati problemi amministrativi “sarebbe stato rimodulato il costo della fattura dell’abbonamento mensile” che già a partire dal mese successivo sarebbe lievitato ad euro 55,00 mensili.

La stessa operatrice – partecipando allo sconcerto e alla costernazione dell’ignaro utente e dopo aver attentamente specificato che la modifica contrattuale sarebbe divenuta operativa entro 3 giorni – forniva stranamente all’utente una soluzione per il salasso incombente e cioè : se il cliente avesse cambiato rapidamente operatore telefonico, in questo modo avrebbe evitato l’aumento del costo mensile dell’abbonamento e non avrebbe pagato i costi di disattivazione e di recesso al precedente gestore

Conclusasi la telefonata, nel giro di 30 minuti, perveniva allo stesso utente una nuova telefonata – guarda caso – di altro operatore commerciale telefonico che proponeva una vantaggiosissima offerta per chi avesse voluto cambiare la propria compagnia telefonica abbonandosi alla nuova. Ma tale vantaggiosissima offerta aveva i giorni contati e quindi bisognava fare presto ad accettare la nuova proposta.

OVVIAMENTE SIAMO IN PRESENZA DI UNA TRUFFA BEN STUDIATA!!!!

SI CONSIGLIA DI NON FARSI PRENDERE DAL PANICO O DALLA FRENESIA E –NEL CASO SI RICEVESSE UNA TELEFONATA DEL GENERE – DI CHIAMARE SUBITO IL PROPRIO OPERATORE DI TELEFONIA A CUI SI E’ ABBONATO PER COMUNICARE L’ACCADUTO E SUCCESSIVAMENTE DI SPORGERE DENUNCIA CONTRO IGNOTI.