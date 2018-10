Atrani, risarcimenti dal Comune dopo alluvione: assolti due gestori di stabilimenti balneari

Sono stati assolti i due gestori di stabilimenti balneari di Atrani che erano accusati di truffa ai danni del Comune. Tutto fa riferimento all’alluvione del settembre 2010, una tremenda sciagura che recò ingenti danni alla popolazione del comune costiero e causò la morte di Francesca Mansi.

Due gestori di stabilimenti balneari presentarono un’istanza al comune per ottenere i risarcimenti dei danni subiti; successivamente, però, dalle indagini dei Carabinieri di Amalfi venne fuori che quei risarcimenti erano stati chiesti impropriamente: ecco perché i due vennero condannati in primo grado a 3 mesi di reclusione e ad una multa di 1500 euro a testa in favore del Comune (che si era costituito parte civile).

Nella giornata di ieri l’assoluzione: la Corte d’Appello del Tribunale di Salerno ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo le tesi difensive degli avvocati difensori.