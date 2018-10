ATRANI E LA MUSICA

Egregio direttore

Sono un assiduo lettore di ” Positano news”.

La motivazione della mia scelta è semplice: il quotidiano fornisce informazioni sugli eventi che accadono nella mia terra natia, (fondamentale anche per i tanti “costaioli” costretti a risiedere in altre località), e offre la possibilità di interagire con i lettori. Pertanto, attraverso il giornale da Lei diretto, desidero correggere alcune notizie inesatte, circolate di recente, su un’opera musicale eseguita in Atrani agli inizi del 700. La prego, pertanto, di pubblicare i pochi dati di cui sono certo perché oggetto di un mio studio. Li riporto con il solo scopo di fare chiarezza:

– il 20,22,25 e 26 luglio 1722, fu eseguito l’oratorio (= opera musicale) dal titolo “Dalla morte alla vita di S. M. Maddalena” su libretto di Carlo de Petris e musica del maestro Leonardo Leo, nativo di Brindisi. L’opera riscosse … ” pianti ed applausi”… (dalle cronache dell’epoca);

– il dramma sacro fu eseguito … ” in platea publice”… (così lo studioso M. Schiavo dal Libro dei Parlamenti della città di Atrani);

– il costo della manifestazione fu di circa trecento venti ducati (con ogni probabilità, circa €. 11.500 al cambio attuale); le spese furono sostenute nel modo seguente: centodieci ducati dall’Universitas (= amministrazione comunale) di Atrani; venti dalla locale corporazione ” Arte della Lana”; cento, infine, ” da elemosina dei cittadini” che, a mio modesto parere, furono, in larga parte, a carico di Pietro Vessicchia e Domenico Vessicchia (ricchi mercanti secondo lo storico M. Camera) e Domenico Gambardella; visto il successo ottenuto, l’evento fu ripetuto l’anno successivo;

– le notizie sull’opera (trama, personaggi, spartiti etc.) si devono in larga parte al Centro Studi Leonardo Leo di San Vito dei Normanni (BR) e all’appassionata ricerca del suo direttore Cosimo Prontera. Le prove dell’esibizione atranese, unitamente a novità assolutamente inedite, di cui alcune sono state da me sopra riportate, furono, invece, pubblicate nel 1985 dall’insegnante nonché maestro di musica Mario Schiavo cui si deve gratitudine e riconoscenza.

– come riporta il citato Maestro di Ravello, in costiera amalfitana l’arte musicale fu sempre apprezzata fin dai tempi della gloriosa “Repubblica”. M. Camera, un esempio fra tanti, ci informa che nel 1210 la reliquia di S. Andrea apostolo fu traslata nel duomo in Amalfi ” tra giubilo di folla, canti e musiche”. Venendo ad Atrani, poi, ho scoperto che, dal verbale della seduta del 18.5.1865, il decurionato (= consiglio comunale; così chiamato perché composto di dieci elementi) istituisce la banda musicale della Guardia Nazionale che dovrà esibirsi nelle festività religiose, la domenica mattina, nelle sfilate e nelle ricorrenze nazionali. La banda era composta di ventidue elementi, di cui venti residenti, ed era diretta dal maestro Tirabassi. L’anno successivo, precisamente il giorno 11.10.1866, lo stesso decurionato mette a disposizione un locale di proprietà comunale per impartire lezioni di musica da parte del Tirabassi ai giovani del paese. Ecco perché non c’è da stupirsi della commissione ed esecuzione dell’oratorio … “a maggior gloria della santa patrona di Atrani”…

– da studi da me effettuati, avanzo, infine, un’ipotesi: i contatti con l’artista brindisino furono presi dall’atranese Ignazio Prota, insegnante al Conservatorio S. Onofrio di Napoli di cui Leo fu prima ” figliuolo” (= allievo) e, poi, secondo maestro. Da ricordare, pure, che all’epoca sia i maggiorenti di Amalfi che di Atrani spesso si rivolgevano ai Conservatori di Napoli per esibizioni musicali durante le festività religiose locali. Fra le ” paranze” (= gruppi di sei o dodici studenti), inviate a eseguire, con ogni probabilità ci sarà stato anche Leonardo Leo. Conseguentemente fu facile convincere l’artista brindisino a comporre l’oratorio e a eseguirlo ” in platea publice” di Atrani.

Sempre disponibile a fornire altre informazioni, ringrazio anticipatamente e invio distinti saluti.

Atrani, 5 ottobre 2018

Andrea Cavaliere