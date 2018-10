Nella Gara Regionale di Canoa da Mare, gara riconosciuta dalla FICK e inserita nel Trofeo Regionale 2 Golfi, svoltasi ad Atrani il 14 ottobre, per la categoria Under 18 vince Sicignano Vincenzo, atleta della ASD San Michele Amalfi. Grande la soddisfazione del prof. Andrea Gargano, organizzatore della Tappa di Atrani. A completare questo positivo risultato, si è aggiunto sia il secondo posto di Mercadante Giovanni della stessa squadra, sempre nella categoria U18, sia il terzo posto del prof. Luciano Grasselli stesso club, nella categoria Over 50. Il prof. Grasselli è anche il tecnico dell’ASD San Michele ed ha voluto cimentarsi come atleta ottenendo la medaglia di bronzo.

Le altre associazioni partecipanti sono state Lega Navale Alimuri di Meta di Sorrento, Lega Navale di Castellammare, Lega Navale di Salerno, Circolo Offredi di Amalfi, Lega Navale Torre del Greco, Lega Navale Torre Annunziata.