AGGIORNAMENTI Assisi in festa per San Francesco e dalla Campania a rappresentare la Costiera amalfitana arriva una delegazione dell’amministrazione di Ravello. L’avvocato Salvatore Di Martino, sindaco della Città della Musica, ha incontrato per cortesia istituzionale , col vice sindaco Ulisse Di Palma, anche padre Enzo Fortunato, originario di Scala la città più antica della Costa d’ Amalfi , poi anche tutte le autorità francescane e amministrative ed è stato presente con altri sindaci della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina “Qui si vive un momento di grande spiritualità” Un momento importante e suggestivo questo alla vigilia dei festeggiamenti del Santo Patrono d’ Italia dove dalla Campania arriveranno 150 sindaci e rappresentati di vari comuni delle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta e Benevento .

Quest’anno, inoltre dopo 20 anni, tocca proprio alla Regione Campania, in rappresentanza di tutte le regioni italiane a donare, il prossimo 4 ottobre, l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Il sindaco, e rappresentanti del’amministrazione di Ravello, insieme a tutti gli altri sindaci della Regione Campania, è stato accolto col sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il Governatore della Campania Vincenzo De Luca dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Dalla Costiera amalfitana anche il sindaco di Scala Luigi Mansi, il sindaco di Agerola Luca Mascolo e il vice sindaco di Tramonti Vincenzo Savino che ha organizzato con i pizzaioli una pizza in piazza.

Proprio domani, nella corso della celebrazione eucaristica del 4 ottobre, nella Basilica Superiore di San Francesco, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, con tutti i Vescovi campani. Sarà presente anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che dopo la Santa Messa e l’accensione della Lampada Votiva al Santo, parlerà alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento.