ASL Salerno P.O. di Vallo della Lucania: avvenuto corso formativo Aziendale \"La mobilizzazione del paziente ed il rischio di caduta in ospedale II ed\"

Mario Iervolino – Vincenzo D’Amato – Maurizio Bortoletti – Antonio Squillante – Antonio Giordano – Giuseppe Longo – Francesco Avitabile – Carmine Mangino – Marisa Caruana – Francesco Morrone – Antonio Nitto – CISL Salerno – Pietro Antonacchio – Mons. Antonio De Luca – Corrado Matera – Diocesi di Teggiano-Policastro – CUP-Formazione ASL Salerno – OPI Salerno – Michele Viciconte – Giovanni Lerro – Gaspare Ruocco Presidente Associazione La Forza del Futuro del Comune di Vallo della Lucania – don Pasquale Pellegrino – Antonio Gentile.

Infatti il 23 ottobre 2018 dalle ore 08.30 alle ore 18.30 si è svolto l’Evento Formativo: “La mobilizzazione del paziente ed il rischio di caduta in ospedale II ed” di cui ha partecipato anche il Nob. Cav. Attilio De Lisa del Comune di Sanza quale dipendente di ruolo dell’ASL Salerno presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale-Presidio Ospedaliero dell’ Immacolata di Sapri da Marzo 2013 con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008 di cui proposto per il coordinamento dal 2015 e per il ruolo che svolge dopo corsi formativi obbligatori Aziendali + disposizioni centrali da gennaio 2012 creando una rete locale ed ufficio al rispetto dell’Atto Aziendale.

Un grazie di cuore ai colleghi Michele Viceconte e Giovanni Lerro della Direzione Sanitaria P.O. di Vallo della Lucania per la cordialità e disponibilità di sempre oltre all’ OPI Salerno compreso Presidente Cosimo Cicia e Direttivo.

Infine da cattolico cristiano praticante della Parrocchia Santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.