ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero Dell\'Immacolata di Sapri: oggi grande partecipazione in aula magna per lo svelamento della targa commemorativa in memoria della Dott.ssa Maria Ruocco.

Il Nob. Cav. Attilio De Lisa dal Comune di Sanza oggi 30 ottobre 2018 (designato nel Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili Italiane-Ordine Equestre Pontificio di san Silvestro Papa della Santa Sede e nei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”-Referente Provinciale-Presidente Sezione Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro quale Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI,ha onorato in lacrime (era per Lui come una Mamma di cui insieme iniziato il corso della sua competenza in Direzione Sanitaria da marzo 2013 dai tempi del Colonnello dei Carabiinieri Commissario Maurizio Bortoletti per disposizione del Direttore del Personale Dott. Francesco Avitabile) insieme alla famiglia della Dott.ssa Maria Ruocco compreso il Marito,sorelle e fratelli di cui il fratello Gaspare (Presidente dell’Associazione “La Forza del Futuro” di Vallo della Lucania di cui va il suo caloroso saluto e si assocerà per il rispetto dei Valori di Umanità,Legalità e Trsparenza che porta avanti) oramai diventati amici proprio per la serietà di entrambi e dove ha visto la presenza ed intervento anche del Sub. Commissario Sanitario Aziendale Dott. Vincenzo D’Amato in sostituzione del Commissario Straordinario Dott. Mario Iervolino di cui ha portato i saluti.

Come già ribadito un ricordo prezioso e intramondabile per il Nob. Cav. Attilio De Lisa (ben voluta anche da figli Rocco e Vincenzo che La hanno conosciuta) considerandola come una mamma come ribadito varie volte alla Stessa di persona nel suo ufficio e quindi sempre con grande collaborazione reciproca da ringraziarLa di cuore in quanto con tutte le difficoltà dei dintorni locali e continuano hanno fatto nascere e crescere insieme l’ufficio di competenza del Sottoscritto che è fruttifero e non di spreco per l’Azienda e Sanità Italiana.

Sulla Targa commemorata la scritta: In ricordo della Dott.ssa Maria Ruocco Direttore Sanitario di questo ospedale medico di profonda umanità,gentilezza d’animo e costante attenzione verso tutti.

Ha svolto il suo lavoro con grande dignità e professionalità fino agli ultimi giorni di vita.

Inoltre si è visto prima il benvenuto da parte dei locali Direttore Sanitario Dott. Rocco Calabrese e Amministrativo Avv. Marilinda Martino Sindaco di Ispani oltre la presenza per la benedizione della targa da parte del Cappellano don Pasquale Pellegrino,del Sindaco di Sapri Antonio Gentile,del Dott. Cono D’Elia Sindaco di Morigerati,di Giovanni Fortunato Sindaco di Santa Marina,ecc.

Una grande partecipazione di cui molti Direttori e Dirigenti Medici locali presenti quali Dott. Paolo Calabria del Reparto Chirurgia Generale,Dott. Luigi Meucci,Dott. Bruno Torsiello del Reparto Ostetricia-Ginecologia,Dott.ssa Annamaria Angelone del Reparto Unità di Medicina Interna,Dott. Luigi Bellizzi,Dott. Michele Petrella del Laboratorio Analisi,Dott.ssa Maddalena Materazzo,Dott. Luigi Petraglia,Dott.ssa Maria Teresa Falce in veste anche di Assessore alla Sanità Comunale di Sapri,Dott. Angelo Doddato del Servizio Trasfusionale,Dott.ssa Maria Concetta Lombardi della Farmacia Ospedaliera,Dott. Giuseppe Di Vita del Reparto Anestesia e Rianimazione,ecc. oltre + la presenza dell’AVO.

In sequenza la presentazione dei risultati dello Screening sull’Ipertensione effettuato sulla popolazione di Sapri durante la Giornata Mondiale dell’Ipertensione, coordinata dal Prof. Guido Iaccarino dell’Università di Salerno e infine verso le ore 11,15 lo svelamento della targa commemorata con la Benedizione del Cappellano don Pasquale Pellegrino anche Responsabile diocesano della Pastorale della Salute.

Infine da cattolico cristiano praticante della Parrocchia santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.