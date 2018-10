ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero dell\'Immacolata di Sapri: il 30 ottobre 2018 presso l\'Aula Magna svelamento targa commemorativa in ricordo della Dott.ssa Maria Ruocco - Nob. Cav. Attilio De Lisa.

Commissario Straordinario Dott. Mario Iervolino – Sub sanitario Dott. Vincenzo D’amato – Gaspare Ruocco Presidente Associazione “La Forza del Futuro” del Comune di Vallo della Lucania – Avv. Valerio Rizzo – Dott. Francesco Avitabile – Dott. Carmine Mangino – Dott. Antonio Giordano – Dott. Rocco Calabrese – Antonio Nitto – Pietro Antonacchio – CISL Salerno – OPI Salerno – UIL – CGIL – NURSIND – Dott. Francesco Morrone – Dott.ssa Anna Maria Ferriero – Dott.ssa Marisa Caruana.

Onore dal Nob. Cav. Attilio De Lisa del Comune di Sanza di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro Referente Provinciale-Presidente Sezione Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale dipendente di ruolo dell’ASL Salerno in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria del P.O.-Ospedale-Presidio Ospedaliero dell’ Immacolata di Sapri all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI con il Cappellano don Pasquale Pellegrino (il passaggio in Direzione avvenuto da marzo 2013 con firma congiunta della Dott.ssa Maria Ruocco insieme al Direttore Amministrativo Avv. Marilinda Martino) con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008 di cui proposto per il coordinamento dal mese di luglio 2015 con il Direttore Generale Antonio Squillante e per il ruolo che svolge dopo corsi formativi obbligatori Aziendali + disposizioni centrali da gennaio 2012 creando una rete locale ed ufficio al rispetto dell’Atto Aziendale.

Un ricordo prezioso e intramondabile per il Nob. Cav. Attilio De Lisa (ben voluta anche da figli Rocco e Vincenzo che La hanno conosciuta) considerandola come una mamma come ribadito varie volte alla Stessa di persona nel suo ufficio e quindi sempre con grande collaborazione reciproca da ringraziarLa di cuore in quanto con tutte le difficoltà dei dintorni locali e continuano hanno fatto nascere e crescere insieme l’ufficio di competenza del Sottoscritto che è fruttifero e non di spreco per l’Azienda e Sanità Italiana.

Quindi per martedi 30 ottobre 2018 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Immacolata di Sapri prevista Cerimonia commemorativa della Dott.ssa Maria Ruocco e posizionamento targa in sua memoria.

PROGRAMMA:

ore 10,00 Saluto del Direttore Sanitario Dott. Rocco Mario Calabrese e del Direttore Amministrativo Avv. Marilinda Martino;

ore 10,15 Presentazione dei risultati dello Screening sull’Ipertensione effettuato sulla popolazione di Sapri durante la Giornata Mondiale dell’Ipertensione, coordinata dal Prof. Guido Iaccarino dell’Università di Salerno;

ore 10,30 Saluto del Commissario dell’ASL Salerno Dott. Mario Iervolino;

ore 11,15 Svelamento della targa commemorativa.

Infine da cattolico cristiano praticante della Parrocchia santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.