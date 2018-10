Articolo sul Marsili scatena una pioggia di lapilli (pardon) commenti

Un giornale on line del Cilento. Molto seguito, ha pubblicato un interessante articolo sul vulcano Marsili. Il gigante sommerso, fa paura, si trova nel mar Tirreno meridionale, fra capo Palinuro e le Eolie. L’articolo ha provocato una valanga di commenti… “lasciateci vivere in pace”, “invece di pubblicizzare il Cilento si fa allarmismo”, “ogni tanto salta fuori il vulcano Marsili…” ecc ecc. Ma a preoccupare non è solo il Marsili, nell’area del Tirreno meridionale, c’è una catena di vulcani sommersi, e tutti attivi..