Di Gaspare Apicella

Da Minori in Costiera amalfitana a Salerno, Finissage della rassegna dell’artista Maio Apuzzo: . VisiOni, segni, colori, materie e ritorno alla città natia ( opere 1988-2018) con la collaborazione di Xeniart centro studi di Minori e Terzigno, dell’UNICEF, del Comune di Salerno, del Circolo Canottieri Irno di Salerno, del Comune di Minori e della Prololoco di Minori.

Domenica 14 Ottobre dalle ore 17.oo al Circolo Canottieri di Salerno.

Saluti al pubblico ed all’artista Mario Apuzzo da parte di Giovanni Ricco, Vincenzo Napoli, Colomba Iovino, Giovanna Ancora Niglio, Andrea Reale,Luigi Curatoli.

Gli interventi di Aldo Masullo, Giorgio Agnisola, Francesco d’Episcolo, Alfonso Andria, Andrea di Lieto, Davide Auricchio. Con la moderazione di Erminia Pellecchia ed il coordinamento di Alfonso Bottone. Naturalmente saranno in esposizione alcune opere della rassegna e ci sarà la proiezione video di Mario Apuzzo. In accompagnamento un concerto con Domenico Sodano all’arpa celtica e Rosario Ruggiero al pianoforte.

Al termine della serata l’opera realizzata nelle quattro performance verrà messa all’asta per un progetto Bambini proUNICEF

Mario Apuzzo, pittore, designer ed operatore culturale, nato a Minori porta nelle suo opere la forte ispirazione acquisita in terra di Sardegna, dove il suo primo lavoro di insegnante lo aveva portato. Le sue opere sono nel Museo di Varese, in quello Vaticano, alla galleria di arte contemporanea di Gallarate, a Viterbo, Marsala ed in importanti collezioni private sia in Italia che all’estero.

