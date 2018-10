ANTEPRIMA – Gragnano, accoltellò controllore della SITA: condannato a 7 anni

Una storia che aveva scioccato non poco la comunità di Gragnano e non solo. Ve ne avevamo parlato nel novembre scorso: un controllore della SITA era stato accoltellato da un viaggiatore che non aveva con sé il biglietto. Pietro Spagnoletta, 43enne di Lettere, controllore sulla linea Sita diretta per Agerola aveva chiesto a Ciro Donnarumma, 54enne di Gragnano, di mostrargli il titolo di viaggio quando il bus era già in moto.

L’uomo aveva ammesso di non avere il biglietto ma al contempo si era rifiutato di versare la somma utile per accedere alla corsa; non contento aveva riempito di insulti il controllore. Qualche passeggero si era offerto persino di pagare il biglietto al posto suo, ma questo non era servito a placare l’ira del 54enne, che estrasse un coltello colpendo Spagnoletta all’addome.

E’ notizia di poco fa, ricevuta da PositanoNews in esclusiva, che Donnarumma è stato condannato in primo grado di giudizio a 7 anni e 3 mesi di reclusione: la richiesta del PM era stata persino inferiore, 7 anni. L’uomo era stato agli arresti domiciliari per tutta la durata del processo. “Casi di giustizia simili, dovrebbero essere d’esempio nazionale in modo che chi intende commettere un’aggressione ci pensi bene”, ha commentato un collega di Spagnoletta.