Angri, rapina shock in via Orta Longa: impiccato il cane. “Non c’è più pace”

Rapina shock ad Angri. A renderlo noto è il consigliere comunale Eugenio Lato, il quale ha parlato di una rapina ad una famiglia di via Orta Longa, durante la quale è stato persino impiccato il cane.

“La violazione della propria dimora è sempre una esperienza drammatica -ha postato su Facebook Lato- Quando a questa aggiungi anche il fatto che ti hanno impiccato letteralmente il cane, il tutto assume contorni di tristezza, disperazione e impotenza infinite. Solidarietà per quanto accaduto nel tardo pomeriggio alla famiglia Manzo in Via Orta Longa. Negli ultimi tempi gli episodi di irruzione e saccheggio, che già bene conosciamo, si stanno ripresentando in maniera più frequente.

Stavolta assumendo dei tratti da vero film pulp. Proprio ieri ad esempio, in Via Orta Corcia, una donna si è vista puntare la pistola in faccia da 3 malintenzionati. Il punto è che la violenza gratuita di questi individui, oltre a far paura, lede la ricerca di normalità e tranquillità che le persone a fatica tentano di raggiungere. Non c’è più pace. E’ ora di rimboccarci le maniche, come ben sappiamo fare, e ricompattarci nell’azione di autocontrollo ed autotutela. Se lo Stato è assente, abbiamo il diritto di sostituirci ad esso! Ringrazio ufficialmente il Prefetto Malfi per non aver mai risposto alla raccolta firme fatta un anno fa nella periferia Nord.”.