Capri . Sta provocando numerosi danni il vento fortissimo che soffia da questa mattina sull’isola di Capri. Il maltempo sembra non voler concedere tregua. Si segnalano alberi caduti, rami spezzati, tettoie divelte e cornicioni staccatisi dagli edifici in varie zone dell’isola. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In via Tiberio un albero (nella foto) è stato danneggiato dalla furia del vento e i rami sono finiti proprio al centro della strada, a poca distanza dall’edificio scolastico. Alberi sono stati divelti dal vento in via Provinciale Capri-Anacapri e all’ingresso del Centro Congressi di Capri dove le raffiche hanno portato via anche una struttura in lamiere. Black-out elettrici vengono segnalati in alcune zone a causa della caduta di rami sui cavi dell’alta tensione: operai Sippic al lavoro. Il sindaco di Capri ha disposto la chiusura delle scuole. Video dei colleghi di Made in Capri