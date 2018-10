ANCELOTTI GUARDIAMO AVANTI E AL NOSTRO PERCORSO IN CHAMPIONS

Un grande Napoli vince a Udine.

Una squadra che interpreta al meglio il gioco voluto dal tecnico trova le giuste misure e va in vantaggio con Fabian Ruiz. Un giovane promettente di belle speranza che segna come Insigne con il suo piede destro meno abilitato al tiro a giro famoso. Si esulta per una vittoria convincente ed una squadra che riesce ad interpretare un bel calcio in verticale ed in profondità. Si cerca la vittoria anche soffrendo e facendo prevalere il miglior tasso tecnico e la bravura del talento, capacità da applicare in campo contro squadre che danno fastidio e cercano di limitare i danni. Il periodo negativo dell’Udinese faceva pensare a mille difficoltà ma chi conosce Ancelotti sa che prepara bene i suoi calciatori anche durante la sosta del campionato. Tre punti pesanti che danno morale e rilancio in classifica con gli azzurri proiettati a Parigi. Altra storia ed altro confronto di altissimo livello internazionale.

Faremo gli approfondimenti in giornata e nei giorni seguenti per la sfida contro Cavani e compagni.