Anas: SS145 – Lavori sul Viadotto San Marco a Castellammare di Stabia (NA)

Questa mattina, mercoledì 31 ottobre, lungo la tratta di SS145 “Sorrentina” compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200), il ripristino della circolazione in direzione di Napoli è avvenuto alle ore 8.30 circa (anziché alle 6.30, come stimato nella calendarizzazione dei lavori in corso sul viadotto ‘San Marco’), per il prorogarsi di una lavorazione eseguita in orario notturno.

La riapertura della tratta di statale in orario diurno resta confermata alle ore 6.30, fatte salve eventuali temporanee modifiche d’orario che dovessero eventualmente rendersi necessarie in relazione all’avanzamento delle attività lavorative e che comunque – come avvenuto oggi e lo scorso 25 ottobre – saranno tempestivamente comunicate attraverso la Sala Operativa di Anas anche a Forze dell’Ordine ed Enti Territoriali.

A partire dalle ore 8.30 circa la transitabilità della tratta – in direzione di Napoli – è stata quindi ripristinata; la circolazione è regolare.