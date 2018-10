Amalfi, il video della mareggiata su Sky TG24

Il video della mareggiata ad Amalfi (vedi articolo sotto) finisce nella rassegna di Sky TG24. Il canale di informazione, che ha raccontato i danni provocati dal maltempo in tutta Italia, dalla Liguria in giù, ha raccontato anche del terribile episodio avvenuto ieri al parcheggio alle spalle del molo foraneo, dove decine di auto in sosta sono state travolte e trascinate dalle onde.

“Possiamo solo immaginare cosa abbiano pensato, queste persone che si trovavano all’interno (dei veicoli) e chi stava riprendendo, – dice la giornalista di Sky, commentando il filmato – è scioccante vedere queste immagini.”