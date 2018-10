Amalfi in TV, ‘Parola di Pollice Verde’ (Rete4) alla scoperta delle eccellenze della Costiera

Nella puntata odierna di ‘Parola di Pollice Verde’, trasmissione condotta da Luca Sardella che va in onda su Rete4, la Costiera Amalfitana è stata l’indiscussa protagonista.

In particolar modo sono stati tre i centri della Costiera a cui è stato dato spazio: Amalfi, Conca dei Marini e Agerola. Il servizio è cominciato con riprese effettuate in mare aperto. Qui la guida turistica del posto Andrea Buonocore, a bordo di una barca, ha raccontato diversi aneddoti interessanti al suo intervistatore Luca Sardella. Poi è toccato al Grand Hotel Convento di Amalfi, di cui sono stati esaltate la sua storia quasi millenaria iniziata nel 1200 e le vedute spettacolari di cui si gode dalla sua terrazza. Successivamente le telecamere si sono spostate di pochi metri, in piazza Duomo ad Amalfi, dove è stato dedicato qualche minuto alle sfogliatelle Santa Rosa prodotte dalla storica Pasticceria Pansa. In seguito è stata esaltata anche la bellezza della Grotta dello Smeraldo di Conca dei Marini. Poi è toccato ai fratelli Criscuolo e al ‘Piccadilly’ di Conca dei Marini, uno dei negozi locali più famosi dove si vende ceramica ‘Made in Costiera’. Per chiudere Luca Sardella e la sua troupe sono saliti fino ad Agerola, dove hanno mostrato ai telespettatori la produzione del ‘Provolone del Monaco’ DOP della famiglia Ruocco.

Dopo i 25 minuti di servizio dedicati alle antiche tradizioni agerolesi e allo Sfusato Amalfitano di ‘Geo’ su Rai3 di pochi giorni fa, la TV nazionale dà ancora spazio ad Agerola e alla Costiera.

E’ possibile rivedere il filmato completo a questo link.

Per chi fosse interessato esclusivamente alla parte su Agerola: