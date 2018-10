Amalfi, il sindaco Daniele Milano ai microfoni del Tgr Rai Campania “Insistiamo con la ZTL in Costiera amalfitana”. Lunedì summit

Amalfi, il sindaco Daniele Milano ai microfoni del Tgr Rai Campania “Insistiamo con la ZTL in Costiera amalfitana” Lunedì mattina fissato incontro con Sindaci della Costiera amalfitana, Regione Campania , Provincia di Salerno e Anas. Noi di Positanonews lo appoggiamo, la Zona a Traffico Limitato, nei varchi di Piano di Sorrento ai Colli di San Pietro, Vietri sul mare, Valico di Chiunzi , accesso per Ravello e Tramonti, e Agerola, daranno una enorme possibilità di controllo e prima ancora di monitoraggio del territorio. Ovviamente a questa proposta , che sosteniamo come redazione di Positanonews, affianchiamo la limitazione ai mezzi pesanti , ai bus turistici di grande stazza, e lo stop alle deroghe al senso unico, eccettuato la SITA, col si al supporto degli ausiliari del traffico.