Amalfi. Roberto Mancini si rilassa nella cittadina della costiera insieme alla moglie

Amalfi. Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, si è concesso una breve vacanza nella cittadina della costiera in compagnia della moglie e dell’amico Enzo Mammato. Per lui una rilassante passeggiata per le stradine amalfitane, visitando i negozietti tipici ed ammirando il paesaggio unico. Tanti, tifosi e non, quelli che hanno avvicinato Mancini per poterlo salutare e fare un selfie e lui ha dimostrato una grande disponibilità. Domani Mancini assisterà alla partita Napoli-Roma che si terrà allo stadio San Paolo.