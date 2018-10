Amalfi. Il quotidiano inglese “Financial Times” esalta il limone amalfitano come uno tra i migliori al mondo

Lo sfusato amalfitano, il tipico limone della città di Amalfi, rappresenta una delle ricchezze della costiera amalfitana. Il famoso quotidiano del Regno Unito, il “Financial Times”, gli dedica un articolo e lo riconosce come uno dei migliori al mondo. Ne esalta il suo utilizzo in cucina grazie al suo aroma unico. Inoltre, l’autore dell’articolo consiglia anche come scegliere i limoni diffidando di quelli troppo economici che sono solitamente molto acidi ed abbastanza asciutti, a differenza del limone di Amalfi che presenta una gran succosità ed una buccia più oleosa. Un bel riconoscimento per il prodotto amalfitano che è molto amato in Inghilterra, tanto è vero che i turisti inglesi in vacanza in costiera amalfitana prediligono gustare pietanze che abbiano tra gli ingredienti il prezioso agrume. E a conferma dell’amore dell’Inghilterra per i limoni amalfitani basta ricordare come il principe Harry per la sua torta nuziale scelse proprio l’aroma degli sfusati di Amalfi.