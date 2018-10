Amalfi: Portavano la droga in auto, assolto il passeggero. Per il conducente 4 mesi.

Amalfi. Finisce il procedimento giudiziario Per due amalfitani di 22 e 25 anni il 18 febbraio scorso erano scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Furono fermati da Agerola ad Amalfi . Per loro vi fu un mese ai domiciliari in attesa del giudizio. Accolta la tesi degli avvocati del giovane Marcello e Alessandro Giani, col loro assistito risultato estraneo al fatto, non essendo a conoscenza che a bordo dell’auto fosse stipata sostanza stupefacente. Il conducente della vettura , invece, E.G. di 25 anni, difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore, ha optato per il patteggiamento della pena, di quattro mesi, per detenzione di sostanza stupefacente.