Amalfi oggi sposi . Emilio Lucibello e Giosi Pianese , davanti al figlio Salvatore, come il nonno che ha creato l’ hotel Amalfi, di sei anni, si sono uniti in nozze . Ha aspettato i 60 anni per arrivare al matrimonio, ma ha scelto bene. Lo aveva annunciato ieri su facebook

Domani sarà per me un giorno indimenticabile e unico da ricordare x tutta la vita visto che mi unirò in matrimonio civile con la donna che amo e che mi ha regalato un figlio meraviglioso che ci legherà x sempre.Sono emozionato e felice e volevo condividere con tutti i miei amici questo meraviglioso momento