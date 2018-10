Amalfi, nuova asta per l’ex confettificio “Pansa”

Amalfi, Costiera Amalfitana. Ritorna all’asta l’ex confettificio “Pansa”. Lo stabile in località Valle dei Mulini, sarà venduto all’incanto il prossimo 6 novembre alle 12. Il prezzo a base d’asta per l’edificio sviluppato su quattro livelli è di 720mila euro. La Provincia intende liberarsi di questo immobile dismesso insieme ad altri 15, avendo inserito l’opificio amalfitano nel Piano Alienazioni 2017-2019.

L’edificio che fu acquistato alla fine degli anni ’90 per crearvi una cittadella universitaria, non ha avuto acquirenti nell’ultima asta di novembre dello scorso anno, in cui il prezzo a base d’asta era di circa 750 mila euro (valore dimezzato rispetto a qualche anno fa. Oggi la Provincia di Salerno intende liberarsi dell’immobile di circa 1.500 mq per la propria quota parte pari al 79% dell’intero cespite.

La struttura in stato di rovina e cinta da ponteggi, dopo gli interventi di messa in sicurezza del 2014 è abbandonata a se stessa, lontana da progetti gloriosi che riguardavano la Costiera negli anni novanta e tranne per qualche utilizzo di ripiego, come rimessa delle auto dell’hotel Luna all’epoca dei lavori per l’attuale garage Luna Rossa. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Salerno, entro le 12 del 5 novembre.