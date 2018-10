Amalfi, l’attrice americana Tessa Thompson a cena alla trattoria “Da Gemma” – FOTO

Dopo le riprese che l’hanno vista impegnata nell’isola di Ischia, l’attrice americana Tessa Thompson ha fatto tappa in Costiera Amalfitana. In questi giorni ha girato alcune scene del reboot di Men in Black nell’isola campana insieme al collega Chris Hemsworth, mentre qualche sera fa si è rilassata a cena nello storico ristorante di Amalfi, Da Gemma. Qui si è fatta deliziare dalle specialità dello chef Salvatore Milano.

Nata a Los Angeles, è figlia del cantautore Marc A. Thompson della band Chocolate Genius e nipote dell’attore Bobby Ramos, uno dei primi latino-americani ad avere un proprio show televisivo, la Thompson ha antenati che arrivano dall’Africa, dal Messico, dalla zona caucasica e dall’America Centrale. Ha frequentato la “Santa Monica High School” partecipando a diverse produzioni teatrali ed ha debuttato in teatro interpretando un lupo ballerino insieme a Amber Tamblyn. È stata nominata per il NAACP Image Award per il ruolo Giulietta in Romeo e Giulietta, la sua prima produzione shakespeariana. In seguito è apparsa in La tempesta, La dodicesima notte, Summertime, Grease e Bulli e pupe. È stata un membro attivo del “The Colony Theater” di Burbank, dove ha interpretato il ruolo principale alla prima de La tempesta del 2005.