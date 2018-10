Questa mattina ha fatto capolino nelle acque di Amalfi la splendida nave da crociera “Azamara Pursuit”. Una nave di lusso che è stata completamente restaurata quest’estate e che ha una capienza di oltre 700 passeggeri. La sua presenza ha subito attirato l’attenzione degli abitanti del posto: numerose le navette che hanno cominciato a trasportare i passeggeri per una sosta amalfitana. Continua il turismo in Costiera, quindi, nonostante l’inverno si approssimi sempre di più. La nave in questione offre ai suoi ospiti itinerari fuori dal comune e tutta l’eleganza e comodità tipiche della flotta Azamara



Due i video da Ravello la Città della Musica della Costiera Amalfitana di Alfonso Vuolo di mattina, di fronte ad Atrani, e questa notte. Le foto di Andrea Buonocore con due navi crociere e quella vista da vicino della Azamara di Michele AbagnaraUno scorcio dell’hotel luna con la nave come prospettiva ☺️… Fatta con il cell mentre mi dirigevo ad Atrani, dice Michele.. Fantastica foto