Amalfi, la preside Hutter ritorna alla carica: «La notizia della “zuffa” è falsa, pronta la querela»

Amalfi. Ritorna alla carica la preside Solange Sabine Sonia Hutter, che attraverso il proprio profilo social annuncia azioni legali. “Riattivato temporaneamente il mio account solo per ribadire il seguente concetto: è FALSA la notizia di “zuffe” o simili amenità, pertanto invito tutti a tranquillizzarsi, non è mai successo nulla di simile. – scrive la dirigente scolastica sul proprio profilo Facebook – Il mio avvocato si sta occupando, attraverso i canali giuridici preposti, di ristabilire il vero. Grazie a tutti.”

La preside dallo stesso canale social, ha pubblicato anche una “storia”, in cui ribadisce che la notizia della “zuffa” è falsa. La vicenda in questione, riguarda la diffusione della notizia di un presunto scontro con tanto di “prese per i capelli”, che sarebbe avvenuto all’interno degli uffici dell’Istituto Marini-Gioia tra la Hutter e la rappresentante sindacale, la professoressa Ilaria Sessa, culminato poi con l’intervento di un’ambulanza. Tutt’altra situazione è stata certificata invece dal referto medico: l’ambulanza è arrivata per un malore accusato dalla preside, a causa di problemi di pressione e forte stress.