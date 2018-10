Amalfi intervento salvavita a Castiglione per una turista americana . Ieri sera la donna di mezza età originaria degli USA , mentre si trovava col marito in stanza, si è sentita male.

Soccorsa dal 118 all’ Ospedale della Costiera amalfitana di Castiglione di Ravello hanno accertato che vi era un versamento pleurico che metteva a rischio la respirazione, l’intervento farmacologico e il pronto trasporto per l’ Ospedale Ruggi di Salerno per farla operare le ha salvato probabilmente la vita.