Amalfi, il Grand Hotel Convento protagonista del nuovo spot NH Collection – VIDEO

Il Grand Hotel Convento di Amalfi protagonista del nuovo spot autunnale della catena NH Collection. La celebre catena di alberghi, che ha affiliati in tutto il Mondo, ha deciso di aprire il suo spot con la splendida veduta dell’Hotel di Amalfi, recentemente ristrutturato e ormai diventato un vero e proprio simbolo della Costiera in quanto a lusso e bellezza. Un posto stupendo che in questi mesi ha organizzato diversi eventi di ogni tipo i quali hanno attirato tantissimi curiosi.

La catena NH Hotel Group, ricordiamo, nasce nel 1978, quando il suo primo stabilimento apre le sue porte: l’hotel Ciudad de Pamplona. Quattro anni dopo, la catena si sposta oltre la regione di Navarra e, con l’incorporazione di NH Calderón a Barcellona, ​​fa i suoi primi passi in quello che sarebbe diventato solo un decennio più tardi una delle prime catene alberghiere in Spagna, con stabilimenti a Madrid, Barcellona e Saragozza. Negli anni successivi ha raggiunto importanza internazionale.