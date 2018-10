Amalfi festeggiamenti per la Rete d’ Impresa con lo chef Christoph Bob del Monastero Santa Rosa di Bianca Sharm a Conca dei Marini a picco sulla Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo la nota con foto esclusive per Positanonews

Oggi per festeggiare l’impegno e l’amore che Andrea FERRAIOLI ha per il territorio che gli ha dato i Natali – la Divina Costa d’AMALFI con l’On.le Alessandro AMITRANO della Presidenza della Camera dei Deputati (Portavoce di NAPOLI – Capitale Culturale del Mediterraneo e di SUD 2.0) e “fraterni amici” per festeggiare la Rete d’Impresa con un Grande Chef 👨‍🍳🌟🌟🌟🌟🌟 – Christoph BOB del Monastero SANTA ROSA – Convento del 1200 di unica e rarissima bellezza. Riportato in Vita grazie all’Imprenditoria della mia seconda patria: 🇺🇸 la Signora BIANCA. Dove è nata “a sfugliatella”. Grazie Andrea e Marisa per la dedizione e l’amore che hanno reso grande nel 🌍🌏🌎 l’omonima Cantina MARISA CUOMO ma anche per avere a Cuore 💓 la Rete d’Impresa della Divina COSTIERA. Un grazie 😊 a Te Alessandro che dopo aver risolto con Sabrina e tutti i nostri amici le problematiche di Industria Italiana Autobus e Whirlpool ancora una volta INVITALIA del nostro amico Domenico dimostra la “sensibilità” e l’attenzione per gli amati territori Meridionali. Cieli della Divina Costiera – Questo è SUD 2.0 che ha la consapevolezza di Essere e di rivendicare che siamo TERRONI orgogliosi! – MAI CI FERMEREMO – Firmato A.G.