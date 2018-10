Amalfi, ex confettificio Pansa: si discute venerdì 26 ottobre in consiglio comunale

La proposta di vendita dell’ex Confettificio Pansa di Amalfi, finisce in consiglio comunale, e se ne discuterà venerdì 26 ottobre, alle ore 12. In seguito alla richiesta prodotta lo scorso 7 ottobre dai consiglieri comunali di minoranza Antonio De Luca, Giovanni Torre, Pasquale Buonocore e Berenice Carbone, il sindaco Daniele Milano ha convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria (che in caso di mancato raggiungimento del numero legale, sarà spostato a sabato 27 ottobre, ore 12).

Il Comune di Amalfi, detiene il 21% delle quote di proprietà dell’ex opificio, mentre la Provincia di Salerno intende liberarsi della 79% della struttura. L’immobile, attualmente fatiscente e cinta di ponteggi (nel 2014 fu sottoposta a interventi di messa in sicurezza in seguito ad alcuni cedimenti del tetto), fu infatti inserito nel piano di alienazione collegato al Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni 2017-2019.

Per l’aggiudicazione dei 1.500 metri quadrati disposti su quattro livelli, di cui uno su piano stradale, suddiviso in una cinquantina di vani, si partirà da una base d’asta fissata in 720mila euro (34mila in meno, rispetto all’ultima asta andata deserta nel novembre del 2017). Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Salerno entro le 12.00 del 5 novembre 2018. L’asta avverrà il giorno seguente.