Amalfi, ex confettificio “Pansa”: la minoranza chiede un consiglio comunale

L’annuncio della messa in vendita dell’ex confettificio Pansa, ha spinto i consiglieri di minoranza a chiedere un consiglio comunale straordinario al sindaco di Amalfi, Daniele Milano.

Ieri mattina i consiglieri Pasquale Buonocore, Berenice Carbone, Antonio De Luca e Giovanni Torre, hanno protocollato la richiesta di convocazione in comune, per aprire una discussione sul destino di quel 21% dello stabile.

La vendita della struttura fatiscente e sviluppata su quattro livelli, ad un prezzo con base d’asta da 720.000 euro, sta chiamando in causa anche la politica Costiera: il consigliere provinciale di Forza Italia, Fulvio Mormile, coniglia il sindaco Milano di esercitare il diritto di prelazione nell’asta di novembre, per non far perdere alla città un immobile di valore storico, che può essere recuperato con le importanti entrate del comune di Amalfi.