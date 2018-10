Amalfi, completati i lavori alla Caserma dei Carabinieri. Il sindaco Milano annuncia quelli all’ex Pretura

Quest’oggi sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Amalfi. L’ha comunicato il primo cittadino della Città dell’Antica Repubblica Marinara, Daniele Milano, attraverso un post su Facebook.

Il sindaco inoltre comunica anche l’aggiudicazione dei lavori, all’edificio dell’ex Pretura. “Ieri, abbiamo aggiudicato quelli per ristrutturare l’edificio della ex Pretura e renderlo un nuovo centro di aggregazione comunale”, annuncia Milano, riferendosi al bando per appalto a corpo unico da 270mila euro, diramato a fine agosto.

Il recupero di questa struttura, darà ad Amalfi e all’intero territorio della Costiera, un centro di aggregazione sociale, che sarà attrezzato per ospitare al suo interno un micro nido, oltre ad un centro diurno per disabili.