Amalfi, commemorazione dei defunti: servizio navetta gratuito per Vettica e Pogerola. Ecco gli orari

Il Comune di Amalfi, ha predisposto delle navette gratuite con corse speciali, in occasione della commemorazione dei defunti, tra il 30 ottobre e il 2 novembre. I bus collegano il centro di Amalfi, con i cimiteri di Vettica e Pogerola.

Tra il 30 e il 31 ottobre, le navette partono da Amalfi dalle ore 9 alle ore 12 al mattino, dalle 14.30 alle 16.30 nel pomeriggio, con intervalli di un’ora, transitando per Vettica e ripartendo da Pogerola: l’ultima corsa per Amalfi è alle 17. Nei giorni 1 e 2 novembre, si aggiungono altre due corse pomeridiane per le due frazioni, alle 17.30 e le 18.30. L’ultima corsa da Pogerola (18) rientra ad Amalfi alle ore 18.30.

30 e 31 ottobre 2018

Amalfi Vettica Pogerola 9.00 9.15 9.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.15 11.30 12.00 12.15 12.30 14.30 14.45 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.00

Pogerola Vettica Amalfi 9.30 9.45 10.00 10.30 10.45 11.00 11.30 11.45 12.00 12.30 12.45 13.00 15.00 15.15 15.30 16.00 16.15 16.30 17.00 17.15 17.30

1 e 2 novembre 2018

Amalfi Vettica Pogerola 9.00 9.15 9.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.15 11.30 12.00 12.15 12.30 14.30 14.45 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.00 17.30 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00