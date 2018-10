Amalfi auto travolte dalle onde, Atrani la banchina a pezzi, Ravello allarme per la strada a Praiano onda anomala alla Praia . Stiamo seguendo l’ondata di maltempo che ha colpito le coste della Campania a Positano, Piano di Sorrento , Seiano di Vico Equense, Agerola, come fra Ravello e Tramonti . massi e alberi sulle strade. Dalle 17 una devastazione che ha portato danni e black out sopratutto nelle zone alte dei Monti Lattari .

Ad Amalfi, dove almeno una decina di auto parcheggiate alle spalle del molo foraneo sono state travolte dalle onde, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori hanno provveduto a interdire l’intera area portuale.

Dalle 18.30 è completamente off limits l’intero piazzale dei Protontini che è stato sgomberato dalle auto e dai mezzi che si trovavano in sosta. Trasferiti al riparo anche alcuni natanti.

Sul posto sono all’opera i volontari della protezione civile Millenium che nel pomeriggio hanno supportato alcuni automobilisti nel recupero delle proprie autovetture lungo la berma esterna del molo foraneo.

A Praiano onda anomala ha danneggiato non pochi locali. Anche qui è interdetta la Praia, come è interdetto il molo pure a Positano

A Maiori è stata corsa contro il tempo per salvare imbarcazioni e pedalò dalla spiaggia così come altre strutture temporaneamente depositate sull’arenile. Allagati a causa del mare agitato i locali della struttura portuale mentre, sempre a Maiori è caduto anche un cornicione da un palazzo senza per fortuna fare danni.

A Tramonti numerose sono state le strade interne parzialmente interrotte a causa della caduta di alberi, uno dei quali di notevoli dimensioni a Polvica. Problemi ulla SP1 Ravello-Chiunzi e la Sp2 Corbara-Maiori. A Ponteprimario (Maiori) pietrame sulla strada.Sul posto sono stati all’opera i volontari della pubblica assistenza Colibrì.

A Erchie il mare ha raggiunto anche qualche abitazione nei pressi della spiaggia senza però fare danni. La situazione di allerta resta forte anche nelle prossime ore.

A Ravello il sindaco Salvatore Di Martino ha lanciato l’allarme

In considerazione dell’eccezionale intensità del maltempo che interessa anche il territorio comunale, con forti raffiche di vento e pioggia, si raccomanda alla cittadinanza di utilizzare la massima prudenza, evitando il transito in luoghi aperti.

Anche a Minori il sindaco Andrea Reale ha invitato tutti a non uscire di casa.